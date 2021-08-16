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Kabil'de muhabir yayını çarşafla yapmak zorunda kaldı

Kabil'de muhabir yayını çarşafla yapmak zorunda kaldı

Dünya Afganistan'da yaşanan gelişmeleri dehşetle izlerken, CNN International muhabiri Clarissa Ward, yayını çarşafla yapmak zorunda bırakıldı.

CNN International Muhabiri Clarissa Ward, "İslam Emirliği'nin ilk günündeyiz. Çok şey değişti. Gördüğünüz gibi kılık kıyafet kuralları da değişti" ifadelerini kullanıyor. Taliban'ın Kabil'e girmesinden önce bölgedeki son durumu üzerinde tişörtle anlatan Ward, bu gelişmenin ardından şehri terk etmek yerine militanlarla anlaşma sağladı ve Taliban'ın dayattığı kılık kıyafet kurallarına uygun olarak kara çarşafla yayına çıktı.

Ward, Taliban'a yönelik "Dünyaya hukuk ve nizamı sağlayacaklarını kanıtlamak istiyorlar." derken şu değerlendirmede bulundu:

Çok farklı bir hikaye var bugün. Hikaye sokakta olmayanlarla ilgili. Güvende hissetmeyenler, korkanlar, saklananlar var bu şehirde. On binlerce belki yüz binlerce kişi var. Onları göremiyoruz, bize konuşmuyorlar; çünkü korkuyorlar.

Etiketler dünya afganistan kabil
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