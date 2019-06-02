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  3. 02 Haziran 2019 11:42

Kabil'de peş peşe patlama: 1 ölü, 17 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3 ayrı patlama meydana geldi. Patlamalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Kabil'de peş peşe patlama: 1 ölü, 17 yaralı
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Afganistan’ın başkenti Kabil’de 3 patlama meydana geldi. Afganistan haber kanalı TOLO News’in haberine göre İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nusrat Rahimi patlamada 1 esnafın hayatını kaybettiğini ve 17 kişinin de yaralandığını belirtti. İlk patlama yerel saat ile 07:50’de Silo yolunda meydana geldi ve öğrenci taşıyan bir otobüs hedef alındı. Diğer iki patlama da aynı bölgede meydana gelirken; patlamalarda el yapımı manyetik patlayıcıların kullanıldığı tespit edildi.

Ayrıca, Jawed Kargar isimli Afgan bir gazetecinin ve 5 polisin de yaralılar arasında olduğu açıklandı.

Şu ana kadar patlamaları üstlenen olmadı.






DHA

afganistan , saldırı , patlama
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