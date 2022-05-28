  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kabin görevlisine yumruk atan yolcuya hapis cezası

Kabin görevlisine yumruk atan yolcuya hapis cezası

Kabin görevlisine yumruk atan yolcuya hapis cezası

ABD'de mahkeme, geçen yıl yaptığı uçak yolculuğunda kabin görevlisine yumruk atan kadına 15 ay hapis cezası verdi.

ABD'de uçakta kabin görevlisini yumruklayan yolcunun cezası belli oldu.

Kendisine maske takmasını ve emniyet kemerini bağlamasını söyleyen kabin görevlisi ile girdiği tartışma sonrası saldırgan tavırlar sergileyen kadın, 15 ay hapis cezasının yanı sıra kabin memurunun zararını karşılamak için yaklaşık 26 bin dolar cezaya çarptırıldı.

"KABİN GÖREVLİLERİNE SALDIRILARA MÜSAMAHA GÖSTERİLMEYECEK"

Federal Savcı Randy Grossman, mahkeme kararı sonrası yaptığı yazılı açıklamada, yolcuların güvenliği için hayati bir görev yürüten kabin görevlilerine saldırılara müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Soruşturmadan sorumlu FBI Özel Ajanı Stacey Moy, kararın "hava yolcularına güçlü bir mesaj gönderdiğini" ve FBI’ın bu tür saldırıları yakından takip edeceğini söyledi.

KABİN GÖREVLİSİNİN İKİ DİŞİ KIRILMIŞTI

Olay, Mayıs 2021'de Sacramento’dan San Diego’ya giden Soutwest Havayollarına ait uçakta gerçekleşmişti.

Aldığı darbe ile kabin görevlisi kadının iki dişi kırılmış ve yüzünde morluklar oluşmuştu.

Olay anına ilişkin görüntülerin basına yansıması üzerine tepkiler büyümüştü.

Etiketler abd hapis ceza
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Melek Mosso yerine sahne alacak isim belli oldu
Taksimetreler için yeni karar
Otomobil almak isteyenlere bir iyi, bir de kötü haber
Mehmetçik'in yeni milli gücü görücüye çıktı
Tabiat ana kazandı, yanan ormanlar küllerinden doğdu!
Müjde(!) Benzine ve motorine zam geldi, benzin 25 TL'yi geçti!
Erdoğan kürsüde sinirlerine hakim olamadı
Sosyal medya şimdi de bu karikatürü konuşuyor
Dolar kuru için ''tersine'' tahmin: ''13 TL'ye gerileyebilir!''
Onlar Türkiye'nin gökyüzündeki gururları !