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Kaçak altın madeninde felaket: Onlarca ölü var

Kaçak altın madeninde felaket: Onlarca ölü var
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Mali'nin batısındaki altın madeninde meydana gelen göçükte 48 kişi hayatını kaybetti.

Mali’nin Kayes bölgesindeki terk edilmiş altın maden sahasında göçük meydana geldi. Yetkililer, olayda 48 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.

 

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

 

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DHA

Etiketler mali altın madeni kaçak altın madeni maden
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