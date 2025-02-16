Kaçak altın madeninde felaket: Onlarca ölü var

Kadıköy'de deprem! UEFA'dan Fenerbahçe'ye çok ağır ceza!

1985 model aracıyla hiç gitmediği İstanbul'dan gelen cezayla icralık oldu

Prof. Dr. Naci Görür büyük Marmara Depremi için tahminini açıkladı

Türkiye'nin tescilli güzeli ''benim gibi olmak istiyorsanız'' deyip güzellik sırrını açıkladı