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Kaçak penguen 2 hafta sonra bulundu

Kaçak penguen 2 hafta sonra bulundu
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Japonya'da kaçak penguen, 2 haftanın ardından 30 kilometre uzakta bulundu. Kaçak penguenin kendi adıyla seslenince ekiplere geldiği açıklandı.

Japonya'nın Aichi eyaletinin Himaka Adası'nda bir etkinlikte yer alan ve 25 Ağustos'ta kaçan penguene, yaklaşık 30 kilometre uzakta ulaşıldı.

Altı yaşındaki penguenin korktuğu için kaçmış olabileceği belirtilirken, yetkililer, daha önce açık sularda yüzmediğini belirttikleri penguenin, 2 haftayı aşkın süredir kayıp olduğunu ve 8 Eylül'de bulunduğunu açıkladılar.

Penguenin, kaçtığı yerden yaklaşık 30 kilometre uzakta, sağlık durumu iyi olarak bulunduğunu anlatan yetkililer, adıyla seslendikleri penguenin kendilerine geldiğini aktardı.

Etiketler Japonya 2. hafta penguen kaçak penguen
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