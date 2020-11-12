Kaçırılan kadın belediye başkanı ölü bulundu

Meksika'da Jampa kentinin belediye başkanı Florisel Rios bu hafta silahlı kişiler tarafından evinden kaçırıldı. Rios'u kurtarmak için çalışma başlatan polisler belediye başkanının cesedini buldu.

Meksika basınında yer alan haberlere göre Rios'un cesedi Veracruz eyaletine bağlı Medellin de Bravo'daki bir beldede buldu.

"BÜTÜN SÜREÇ VE ARAŞTIRMALAR AYRINTILI ŞEKİLDE TAMAMLANACAK"

Eyalet Valisi Cuitlahuac Garcia cinayetle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Sorumluların bulunması için Eyalet Savcılığından soruşturmaların hızlandırılmasını talep ettik. Bunun cezasız kalmaması ve sorumluların bulunması için bütün süreç ve araştırmalar ayrıntılı şekilde tamamlanacak." dedi.

60'TAN FAZLA BELEDİYE BAŞKANI ÖLDÜRÜLDÜ

Öte yandan Meksika'da 2006'dan bu yana 60'tan fazla belediye başkanı, organize suç çeteleri tarafından öldürüldü.