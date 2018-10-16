Kaçırılıp tecavüze uğrayan öğrenci öldürüldü

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir öğrenci, arkadaşına yardımcı olmaya çalışırken bir grup saldırgan tarafından kaçırılıp tecavüze uğradı ve taşla vurulup öldürüldü.

Hanna Cornelius, okul arkadaşı Cheslin Marsh'a eşya taşımada yardım etmek için aracını yolun kenarına doğru yanaştırdı.

Hanna'nın aracı birdenbire dört kişilik bir grubun saldırısına uğradı ve saldırganlardan biri, Hanna'yı aracın içinden çekip çıkardı.

Saldırganlardan biri de Cheslin'in sırtına bıçak dayadı ve kaçmaya çalışması durumunda Hanna'yı öldüreceklerini söyledi.

Cheslin'i bagaja atan saldırganlar araca bindi ve gaza bastı. Bir süre sonra aracı ormanlık bir arazide durduran saldırganlar, genç adamın kemiklerini tuğlalarla vurarak kırdı ve onu ölüme terk etti.

Bir süre sonra bilinci yerine gelen Cheslin, yakınlardaki bir eve ulaştı ve yardım istedi.

Hanna'nın bedeni de birkaç km uzaklıkta bir yolun kenarında bulundu.

Henna'nın üç saldırgan tarafından tecavüze uğradığı, kafatasına taşla darbe aldığı ve boynundan bıçaklandığı tespit edildi.

Olayın ardından yakalanan dört saldırgan adam öldürme, adam kaçırma, hırsızlık ve tecavüz suçlarından tutuklandı.

