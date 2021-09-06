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Kaddafi'nin oğlu Türkiye'ye geliyor

Kaddafi'nin oğlu Türkiye'ye geliyor

2014'te kaçtığı Nijer'den Libya'ya getirilen Muammer Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı. Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Libya’da güvenlik kaynakları, Sadi Kaddafi'nin Trablus'ta tutuklu bulunduğu hapishaneden serbest bırakıldığını aktarırken, Sadi'nin özel uçakla Türkiye'ye hareket etmek üzere ülkeden ayrıldığı belirtildi.

Baba Kaddafi döneminde ülkenin sportif faaliyetlerinin yönetiminde yetkileri bulunan Sadi, aynı zamanda Libya ulusal futbol takımında oynuyordu.

 Sadi Kaddafi, 2011'de Kaddafi rejiminin çöküşünden sonra Nijer'e kaçtı ancak 2014'te Libya makamlarının girişimleri sonucu, Libya Futbol Federasyonu başkanlığı döneminde "zorla zimmetine para geçirmek" suçlamasıyla yargılanmak üzere Libya'ya getirildi.

Etiketler Sadi Kaddafi Kaddafi Türkiye
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