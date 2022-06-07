Kadın turiste kocasının gözü önünde tecavüz etti!

Hindistan'a tatile giden İngiliz turiste masaj yapma bahanesiyle yaklaşan bir şahıs, kadına kocasının önünde tecavüz etti.

Hindistan'da kocasıyla birlikte tatile giden İngiliz kadının başında gelenler, büyük yankı uyandırdı.

Kuzey Goa'daki ünlü Sweet Lake'de bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla 32 yaşındaki bir adam tutuklandı. Adam, ailesiyle birlikte tatil yaptığı sırada masaj yapma bahanesiyle kadına yaklaştığı ifade edildi.

Masaj yapmak istediğini dile getiren adam, kocasının gözünün önünde kadına tecavüz etti. Kadının ailesi ve Hindistan'daki İngiliz Büyükelçiliği ile görüştükten sonra 6 Haziran Pazartesi günü resmi bir şikayette bulunduğu söylendi.

Yerel basına göre, popüler turistik yer olan Arambol plajının yakınında yasadışı masajlar sunan bir grubun üyesi olduğu söyleniyor. Edinilen bilgiye göre, mağdur ve zanlı, tıbbi muayene için hastaneye gönderildi.

KÜTÜPHANECİLİK YAPIYORMUŞ

Olaya ilişkin araştırmayı yürüten bir polis yetkilisi NDTV'ye zanlının geçmişte bir okulda kütüphaneci olarak da çalıştığını söyleyerek "Geçmişteki kayıtlarını almak için ilgili karakola başvurduk. Şu anda kütüphaneci olarak çalışmıyor" dedi.

İngiltere dışişleri ofisinden bir sözcü, "Goa'daki bir İngiliz vatandaşına konsolosluk desteği sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.