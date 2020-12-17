Kadınlara öncelik veren Paris Belediyesi'ne ceza

Fransa’da 2012 yılında yürürlüğe giren ‘atanan memurlarda cinsiyet dengesi’ kapsamındai başkent Paris’in Belediye Başkanına para cezası verildi. “2018 yılında belediyeye atadığı üst düzey yöneticilerde cinsiyet dengesinin korunmaması” olarak nitelenen ceza sonrası Paris Belediyesi 110 bin euro ( yaklaşık 1 trilyon) para cezasına çarptırıldı.

"CEZADAN MUTLULUK DUYUYORUM"

Le Monde’un haberine göre, ulusal kuralların çiğnenmesi olarak nitelenen cezaya muhalefet partisinden Belediye Başkanı olan Anne Hidalgo, “Karar saçma ama para cezasına çarptırıldığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Cezayı öğrendiğimde sevinçten gözlerim doldu” şeklinde konuştu.

2018 yılına dair karara göre, Hidalgo’nun üst düzey 16 yöneticiden 11’ini kadın, 5’ini ise erkek olarak atadığı ve görevlerin yüzde 69’unun kadınlara verildiği için cinsiyet eşitliğini gözetmediğinin altı çizildi.

"DAHA FAZLA KADININ ATANMASINI SAĞLAMALIYIZ"

Geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerde yeniden seçilen Hidalgo, "Bu ceza açıkça saçma, adaletsiz, sorumsuz ve tehlikelidir. Evet, bir gün eşitliğe ulaşmak için tempoyu arttırmalı ve erkeklerden daha fazla kadının atanmasını sağlamalıyız" ifadelerini kullandı.

“SAÇMA KURAL YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI”

İktidar La Republique En Marche partisinden Fransa Kamu Hizmetleri Bakanı Amelie de Montchalin, para cezasının 2018 yılı için kesildiğini kabul ederken “2012’den bu yana yürürlükte bulunan eşitlik konusundaki bu saçma kural yürürlükten kaldırıldı” şeklinde konuştu.