Kadınları öldürüp derin dondurucuya koyan cani için karar verildi

İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa ile bir kadını öldürüp dondurucuda saklayan Zahid Younis mahkemeye çıkarıldı. ‘Dondurucu Katili’ olarak adlandırılan Zahid Younis (36), çifte cinayetten hüküm giydi.



İngiltere’de yaşayan Kıbrıslı Türk Mihrican Mustafa ve Henreiett Szucs’i öldürüp bir evde dondurucuda saklayan Zahid Younis hakkındaki dava tamamlandı. 2016 yılında işlenen cinayete ilişkin davada, dedektif Başmüfettişi Simon Harding basına yaptığı açıklamada “Zahid Younis tehlikelidir ve onu özellikle savunmasız kadınları avlayan ve onları taciz eden iğrenç bir birey olarak tanımlayacağım" dedi. Mahkeme‘Dondurucu Katili’ olarak adlandırılan Zahid Younis hakkında çifte cinayetten yargılanılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere’nin başkenti Londra’nın doğusunda Canning Town bölgesinde uyuşturucu kullanıcıları tarafından kullanılan bir eve yapılan baskında derin dondurucuda tanınmaz halde iki kadın cesedi bulunmuştu.26 Nisan 2018 tarihinde Londra’da bir evde dondurucuda bulunan iki kadın cesedinden birinin Kıbrıslı Türk Mary Jane Mustafa’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı. Dondurucudan çıkan diğer cesedin ise 2016 yılından beri kendisinden hiç bir haber alınamayan Macar vatandaşı Henriett Szucs’a ait olduğu açıklanmıştı.