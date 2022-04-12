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Kadirov'dan şok canlı yayın kazası! Masadaki haritayı unuttu

Kadirov'dan şok canlı yayın kazası! Masadaki haritayı unuttu

Rusya'ya destek veren Çeçen lider Kadirov'un canlı yayın esnasında masanın üzerinde unuttuğu haritalar olay oldu. Haritalarda Rus askerlerinin savaş hattındaki pozisyonları net bir şekilde görüldü.

Ukrayna'nın işgali sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği destekle bilinen ve bölgeye çok sayıda savaşçı gönderen Çeçen lider Kadirov, bir hafta içinde ikinci büyük hataya imza attı.

PUTİN'İN İŞGAL PLANININ DETAYLARINI VERDİ
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i işgalde başarısız olunca taktik değiştiren Rus lider Putin'in yeni rotasını ağzından kaçıran Kadirov, Telegram hesabına yüklediği videoda, Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgelerini "tamamen özgürleştireceklerini", daha sonra da Kiev ve diğer kentleri alacaklarını belirtmişti.

"SALDIRILAR MARİUPOL İLE SINIRLI KALMAYACAK"
Rusya'nın operasyonlarının sadece Mairupol'le sınırlı kalmayacağını kaydeden Çeçen lider, "Sizi temin ederim ki bir adım bile geri atılmayacak. Saldırılar sadece Mariupol'de değil diğer kentlerde ve köylerde de sürecek" ifadesini kullanmıştı.

CANLI YAYIN SIRASINDA RUS ASKERLERİNİN POZİSYONU GÖRÜNDÜ
Putin'in işgal planının detaylarını paylaşarak gündem yaratan Kadirov, bugün yaptığı canlı yayında tarihi bir hata daha yaptı. Kadirov'un canlı yayın yaptığı sırada masa üstünde görüntülenen haritalarda, savaş hattında bulunan Rus askerlerinin pozisyonları net bir şekilde yer aldı.

Etiketler rusya çeçen kadirov canlı yayın
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