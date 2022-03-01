Kadirov'un Çeçen ordusu Ukrayna topraklarında görüntülendi

Ukrayna'daki savaştan peş peşe haberler ve görüntüler gelirken, Rusya destekli Çeçen ordusu mensupları Ukrayna topraklarında görüntülendi.

Tüm dünya Ukrayna'dan gelecek haberlere kilitlenmişken, basına yansıyan bir görüntü bölgedeki karışıklığı gözler önüne serdi. Rusya'nın saldırıları altıncı günde devam ederken, Ukrayna'ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi.

Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.