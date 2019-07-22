Kahve pişirdiler diye şehirden kovdular

İtalya’nın dünyaca ünlü Venedik kentinde, iki turist bir köprü üzerinde kahve yapmaya kalkışınca para cezasına çarptırıldı. Sırt çantalı iki Alman turistin, kentin en eski köprüsü Rialto üzerinde kamp usulü kahve keyfi girişimi kısa sürdü. Venedik yönetiminin, kamu düzenini sağlama çerçevesinde belli bölgelerde piknik yapılması yasağını da içeren bir dizi uygulamasından habersiz olan turistler kahve yapmaya kalkışınca yoldan geçen bazı kişilerce polise ihbar edildi.

Olay yerine gelen ekipler Alman turistlere 950 Avro para cezası kesti. Üstüne de kenti terk etmeleri istendi. Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, ziyaretçilerin kentin kurallarına saygı göstermesi gerektiğini söylerken yasaları uygulayan polise de teşekkür etti. Her yıl yaklaşık 30 milyon turistin ziyaret ettiği Venedik’te, bölge sakinlerinin özellikle yolcu gemileri kaynaklı bu yoğunluktan şikâyetçi olduklarına ilişkin haberler son dönemde artmıştı. Geçen aralık ayında kente kısa süreli girişler için 10 Avro ödenmesine yönelik tasarı onaylanmıştı.