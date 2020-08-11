Kahve severlere kötü haber!

Vox’ta yer alan habere göre dünyada her gün 2,25 milyar fincanı aşkın kahve tüketiliyor. Ancak, kahvenin yetiştirilmesi gittikçe zorlaşıyor. Büyümesi için çok özel koşullar gerektiren bitkinin iklim değişikliği nedeniyle gezegende hayatta kalabileceği alanlar küçülüyor.

Yakın zamanda yapılan İngiltere'de yapılan bir araştırmada, küresel ısınma nedeniyle 2050 yılına kadar kahve yetiştirilen arazi miktarının yüzde 50 azalacağını tahmin ediyor.

Bununla birlikte, kahve çiftçileri için kriz çoktan geldi. Kötüleşen koşullar ve düşen fiyatlar, iklim değişikliğine uyum sağlamak için önlemlere yatırım yapmaktan bahsetmek yerine, hali hazırdaki alanlarda kahve yetiştirmeyi zorlaştırıyor.

Fairtrade Foundation (Adil Ticaret Vakfı) tarafından yapılan araştırmada, Guatemala, Uganda, Kolombiya, Meksika, Honduras ve Brezilya’da kahve yetiştirilen alanların yaklaşık yarısının yok olacağı uyarısı yapıldı.

125 MİLYON ÇİFTÇİ TEHLİKEDE

Bununla birlikte, araştırmada, dünya çapında yaklaşık 125 milyon çiftçinin geçimini sağlamak için kahveye güvendiği ve çoğunlukla küçük çiftçiler tarafından üretilen tropikal bölgelerin en değerli tarımsal ürününden hali hazırda güvenilir bir geçim sağlayamadığı ve gelecek 30 yılın onlar için büyük tehlike yaratıığı açıklandı.

ÜRETİMİN YÜZDE 80'İ KÜÇÜK ÇİFTLİKLERDEN GELİYOR

Araştırmanın yazarları, Güney Amerika'daki politika yapıcılarına iklim değişikliğine dair acil önlem alınması ve kahve tarımı yapanların desteklenmesi gerektiğini belirtti. Uzmanlar, kahve ağacının iklim değişikliğine adaptasyonunun sağlanabilmesi için çeşitli teknolojik yatırımlara işaret etti. Ne var ki, dünyadaki kahve üretimimnin yüzde 80'si küçük çiftlikliklerde gerçekleşiyor ve Güney Amerika hükümetleri bu çağrıya karşılık vermekten çok uzakta bulunuyor.