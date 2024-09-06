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Kamala'nın yardımcısının ailesi Trump'ı destekleyecek

Kamala'nın yardımcısının ailesi Trump'ı destekleyecek
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ABD'deki başkanlık seçimlerine iki ay kala, Cumhuriyetçi politikacı Charles Wesley Hebster, Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz'un bazı aile üyelerinin Donald Trump'ı desteklediğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

ABD'de Demokrat Parti'nin başkan yardımcısı adayı Tim Walz'un bazı aile üyelerinin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ı desteklediği ortaya çıktı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Nebraska eyaletindeki önemli figürlerinden politikacı Charles Wesley Hebster, önceki  X hesabından Tim Walz'un bazı yakınlarının Donald Trump'ı desteklediğini gösteren bir fotoğraf paylaştı.

 Webster,  sekiz kişinin yer aldığı fotoğrafı "Tim Walz'un ailesi sizin bir şeyi bilmenizi istiyor" notuyla paylaştı.

Fotoğrafta, evin duvarına "Amerika'yı geri al" sloganını içeren bir posterin asıldığı, aile üyelerinin "Nebraskalı Walz'lar Trump'tan yana" ifadelerinin yazılı olduğu tişörtler giydiği görüldü.

WALZ'IN KARDEŞİNDEN AÇIKLAMA

Fotoğraftaki kişilerin Walz'un büyükbabası tarafından akrabaları olduğu bildirildi. Kamala Harris-Tim Walz cephesinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Demokrat başkan yardımcısı adayı Tim Walz'ın kız kardeşi, uzaktan kuzen oldukları ortaya çıkan kişilerle yakın olmadıklarını onlarını tanımadığını söyledi.  

TRUMP YENİDEN PAYLAŞTI

FotoğrafI eski Başkan Donald Trump Truth Social  hesabından yeniden paylaştı. Trump "Sizin desteğinizi almak benim için büyük bir onur. Yakında sizinle tanışmayı dört gözle bekliyorum!" ifadelerini kullandı. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat aday Harris ile Cumhuriyetçi aday Trump, seçimler öncesi ilk kez 10 Eylül'de yapılacak televizyon tartışmasıyla karşı karşıya gelecek.

Etiketler trum seçim abd seçim
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