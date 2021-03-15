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Kampüste evlilik teklifi okuldan attırdı

Pakistan’da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kız öğrencinin kampüs içerisinde erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi ve gencin de bunu kabul etmesinin ardından her iki öğrenciyi de okuldan attı.

Pakistan’da Lahor Üniversitesi yönetimi, bir kız öğrencinin kampüs içerisinde erkek arkadaşına evlilik teklif etmesi ve gencin de bunu kabul etmesinin ardından her iki öğrenciyi de okuldan attı.

Sosyal medyada viral olan görüntüde, bir genç kadın, elinde çiçekle erkek arkadaşının önünde diz çökerek ona evlilik teklifinde bulunuyor ve genç de bu teklifi kabul ediyor.

 Sınıf arkadaşlarının önünde gerçekleşen hadisenin ardından çift birbirine sarılıyor ve arkadaşları da çığlıklar atarak bu anı kutluyor.

Etiketler Pakistan evlilik teklifi üniversite
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