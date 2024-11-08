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Kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu

Kamyonetin kasasında 11 ceset bulundu
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Meksika'nın Guerrero eyaletinde terk edilmiş bir kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedi bulundu.

Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Chilpancingo kentindeki Del Sol otoyolunda, terk edilmiş bir kamyonete ilişkin polise ihbarda bulunuldu.

Polis ekipleri, kamyonetin kasasında 2'si çocuk 11 kişinin cesedini buldu. Emniyetten yapılan açıklamada bu olayı organize suç örgütü Los Ardillos'un gerçekleştirmiş olabileceği belirtildi.

AA

Etiketler meksika kamyonet kasası ceset
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