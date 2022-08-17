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Kan donduran görüntüler: Küçük çocuk havuzda herkesin gözü önünde boğuldu

Çin'de bir havuzda yaşanan korkunç olayın görüntüleri izleyenlerin kanını dondurdu.

8 yaşındaki çocuğun havuzda herkesin gözü önünde boğulduğu akla durgunluk veren anlar tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarını sarsan olayda çocuk boğulduktan sonra fark edilerek koşuşturmaca içerisinde havuzdan çıkarıldı ancak artık yapacak bir şey kalmamıştı.

 ÇIRPINDIĞI ANLAR KAHRETTİ
Çin'de yaşanan sarsıcı olayın görüntülerinde 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk, birçok akranının olduğu görülen bir havuza merdivenden atladıktan sonra suyun yüzeyinde kalamadığı ve çırpınmaya başladığı görülüyor.

 Uzun süre içler acısı bir şekilde suda çırpınan ve boğulan çocuk yaklaşık 2 dakika boyunca ne akranları tarafından ne de havuzun başında duran ve diğer çocukları gözleyen yetişkin kişi tarafından fark ediliyor.

FARK EDİNCE BAŞKALARINI YÖNLENDİRDİ
Bir süre sonra çocuklardan birinin boğulan akranını fark edip bildirmesiyle yetişkin adamın etrafına el kol hareketleriyle yönlendirmeler yaptığı ve seslendiği görülüyor.

Bunun üzerine koşuşturmaca başıyor ve suya atlayan kişiler çocuğu havuzdan apar topar çıkarıyor.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Sosyal medyada yapılan yorumlarda yetişkin kişinin görmezden geldiği veya fark ettiğinde kendisi suya atlamak yerine başkalarını yönlendirdiği nedeniyle tepkiler gösterildi. Öte yandan adamın yüzme bilmiyor olabileceği, bunun için başkalarını harekete geçirdiği şeklinde değerlendirmeler de yapıldı.

Etiketler havuz çocuk boğulma
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