Kan donduran iddia: Rusya'nın elinde öldürülecek Ukraynalıların listesi var

Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Moskova'nın saldırı için hazırlıklarını hızlandırdığı belirtilirken, Rusya'nın elinde öldürülecek Ukraynalıların listesinin bile olduğu iddia edildi

Rusya-Ukrayna gerilimi tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. ABD başta olmak üzere Batı'lı ülkeler Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini Putin'in bu konuda kararını verdiğini iddia ederken, Kremlin ise her fırsatta söz konusu iddiaları yalanlıyor. Her an savaş çıkabilecek endişesiyle başta bölge ülkeler olmak üzere tüm dünya adeta diken üstündeyken bu sabah saatlerinde gelen haber bir anda rüzgarı terse döndürmüştü. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin olmaması durumunda, Rusya Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul ettiği açıklandı. Söz konusu gelişme sonrası oluşan olumlu hava ise uzun sürmedi. Beyaz Saray, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü açıklarken, ABD basını Rusya'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek Ukraynalılar listesi" hazırladığını yazdı. Yaşanan gelişmeler sonrası Kremlin'den de açıklama geldi. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi ile ilgili olarak "Plan yapmak için çok erken. Henüz somut bir plan yok ancak istenildiği an bir görüşme ayarlanabilir " dedi. Moskova yönetimi Ukraynalı yetkililerin yakalanacağı ve öldürüleceği iddialarını da yalanlarken, Putin'in bugün bir açıklama yağacağını duyurdu.

"ÖLDÜRÜLECEK UKRAYNALILAR LİSTESİ"

The Washington Post'ta yer alan habere göre ABD, Birleşmiş Milletler'e Rusya'nın "Ukrayna'nın işgali sonrası öldürülecek ya da kampa gönderilecek Ukraynalılar listesi" hazırladığına dair bilgiler elde ettiğini belirtti.

The Washing ton Post tarafından görülen mektupta, ABD'nin BM Cenevre Daimi Temsilcisi Bathsheba Crocker, bazı isimlerin hedef alınarak öldürüleceğini söyledi.

ABD, BM'ye Moskova'nın işgal sonrası planında işkence ve "insanların acı çekmesi" olduğunu belirtti. İstihbaratla ilgili detay paylaşmadı.

HEDEFİNDE RUS MUHALİFLER Mİ VAR?

Crocker mektupta, ABD'nin insan hakları ihlallerine dikkat çektiğini, Rusya'nın hedef alacakları arasında Rusya'dan ve Belarus'tan Ukrayna'ya kaçan muhaliflerin olduğunu belirtti.

Crocker, "Daha spesifik olarak Rusya güçlerinin öldürülecek veya kampa gönderilecek Ukraynalıların isimlerinin konulduğu bir liste hazırlanıyor. Elimizde buna işaret eden güvenilir bilgiler var" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN YALANLAMA

Rusya ise söz konusu iddiaları kesin bir dille yalanladı.

GÖZLER BU HAFTAYA ÇEVRİLDİ

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

"PRENSİPTE BULUŞMAYI KABUL ETTİLER"

Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA: SOMUT BİR ADIM YOK

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi konusunda henüz somut bir plan olmadığı belirtildi. Yapılan açıklamada "Plan yapmak için çok erken. Henüz somut bir plan yok ancak istenildiği an bir görüşme ayarlanabilir " denildi.

PUTİN İLE MACRON'DAN PEŞ PEŞE GÖRÜŞME

KremlinSözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir günde iki defa görüştüğünü bildirdi.

Peskov, gazetecilere açıklamasında, Putin ile Macron'un dünkü telefon görüşmesinin ardından yerel saatle 01.00 sularında Macron’un inisiyatifiyle ikinci bir telefon görüşmesi yapıldığını aktardı.

Sözcü Peskov, “Devlet başkanları, Ukrayna’nın etrafındaki durumu müzakere etmeyi sürdürdüler.” ifadesini kullandı.

"MOSKOVA KAPSAMLI BİR SALDIRI İÇİN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR"

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

TANKLARDAKİ 'Z' İŞARETİ GÜNDEM OLDU

Savaşı önlemek için diplomatik çabalar devam ediyor. Tabiri caizse bu konuda zamana karşı yarış veriliyor. Zira sınırdan gelen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde sınırdaki Rus tank, zırhlı araç ve askeri personel taşıyıcılarının 'Z' harfi ile işaretlendiği görüldü.

Görüntüleri paylaşan İngiliz medyası bu gelişmeyi okurlarına 'Z Operasyonu' başlığı ile duyurdu. Askeri uzmanlar bu yönteme 'savaş çıkarsa dost ateşinden kaçınmak için' başvurulduğunu düşünüyor.

'İKİ OKUL BOMBALANDI'

DPR, Ukrayna ordusunun bölgedeki iki okulu bombaladığını duyurdu. Açıklamada sivil kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair bir bilgiye yer verilmedi.

Rus Sputnik Haber ajansı İSE Donetsk havalimanı bölgesinde bir patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Haber bölgedeki yerel muhabire dayandırıldı.

'RUSYA, BOMBALARIN BABASINI KULLANACAK'

İngiliz medyasında çıkan habere göre Rusya, Ukrayna'ya saldırısında 'Şok ve dehşet operasyonu' adı verilen bir yöntem uygulayacak. Nükleer silah kullanmayacak olan Rusya, 'Tüm bombaların babası' olarak bilinen 44 tondan fazla TNT'ye eşdeğer silahını Ukrayna'da kullanacak.

UKRAYNA: RUS BİRLİKLERİ ÇEKİLMİYOR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, "sınırlarındaki Rus birliklerinin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmediklerini" belirtti.

Reznikov, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna'nın, sınırlarındaki kara, hava ve deniz güçleri olarak toplam 147 bin Rus birliğini izlediğini söyledi.

"Birliklerin geri çekildiğini veya sayılarında bir azalma görmüyoruz." diye konuşan Reznikov, hareket halindeki Rus birliklerinin önceki mevzilerine çok kısa sürede dönebileceğini, her türlü senaryoya hazır olduklarını aktardı.

Reznikov, Rusya'nın aynı anda karadan ve denizden Ukrayna'yı çevirip, Donbas bölgesinde çatışmaları kızıştırabileceğini ve siber atak gibi diğer baskı araçlarını kullanabileceğini vurgulayarak bu hareketlerin amacının ülkesinin yönünü Avrupa Birliği ve NATO'dan döndürmek olduğunu ifade etti.