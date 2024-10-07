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Kan donduran olay: Kadın seri katil 3 günde 3 kişiyi öldürdü

Kan donduran olay: Kadın seri katil 3 günde 3 kişiyi öldürdü
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Kanada'da üç günde üç kişiyi öldüren kadın seri katil güvenlik güçlerini alarma geçirdi. 30 yaşındaki kadının Burlington şehrinde tutuklandığı bildirildi.

Kanada’da 1-3 Ekim tarihlerinde Toronto, Niagara Şelalesi ve Hamilton'da ikisi erkek üç kişi öldürüldü. Kimliği tespit edilen 30 yaşındaki Sabrina Kauldhar, gerçekleştirdiği cinayetlerin ardından üç gün boyunca kaçmayı başardı.

Polis, cinayetleri çözmesi için 100’den fazla müfettiş görevlendirdi. Sabrina Kauldhar, Kanada'nın Ontario eyaletinin Burlington şehrinde tutuklandı. Kauldhar’ın daha önce de poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

 

 

DHA

Etiketler kanada seri katil cinayet
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