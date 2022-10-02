  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Kan donduran olay! Okul bahçesinden ceset fışkırdı

Kan donduran olay! Okul bahçesinden ceset fışkırdı

Kan donduran olay! Okul bahçesinden ceset fışkırdı

Libya'nın Sirte kentinde bir okulun bahçesinde bulunan toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı bildirildi.

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde iki hafta boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumunun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

AA

Etiketler libya okul bahçesi toplu mezar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Antik kentte bulunmuştu: 1800 yıllık mermer yazıtların sırrı çözüldü
Ege'de 4.8 büyüklüğünde deprem! 3 ilde hissedildi
Koronavirüsü bilen ünlü kahinden kıyamet senaryosu
Görüntüler Bursa'dan! Kökbörü finali nefes kesti
Türkiye şehit askerin vasiyetini konuşuyor
SGK binası önünde ilginç görüntüler: Binlerce evrak güneşe serildi
Futbol maçında facia: 100'den fazla ölü var
Üniversitenin envanterinden 121 liralık uçak çıktı
Türkiye'nin cennetinde ekim ayında deniz keyfi
Mansur Yavaş'tan kendisine ''Cumhurbaşkanım'' diyen vatandaşa yanıt