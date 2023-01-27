Kan donduran olay: Uykusunu böldüğü için 11 aylık oğlunun kafasını kesti

Gana’nın Accra şehrine bağlı Ugep bölgesinde yaşayan Blessing Eno isimli bir anne 11 aylık bebeğin kafasını kesme suçuyla tutuklandı.

Gana’nın Accra şehrinde gerçekleşen bir olay akıllara durgunluk verdi. Ülke gündemine yerleşen olayda Blessing Eno isimli bir anne 11 aylık oğlunu öldürme suçundan tutuklandı. Trajik olayın detayları adeta kanları dondurdu. Annenin oğlunu gece uykusunu böldüğü gerekçesiyle öldürdüğü ifade edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre annenin şizofreni hastası olduğu belirtilirken, Eno polise verdiği ifadesinde iki çocuğunun katledilmesi için kendisine emir verildiğini söyledi. Polislere durumu ihbar eden görgü tanığı ise annenin minik bebeğini kafasını kestikten sonra 8 yaşındaki çocuğuyla birlikte kanların ortasında oturduğu belirtti.

BÖLGEDE İNFİAL YARATTI

Olayın durulmasının sonrasında tepkiler çıp gibi büyürken anne Eno tutuklanarak çevre karakoluna götürüldü. Karakola götürülmek için polis arabasına bindirildiği sıra çevredekilerin tepkisiyle karşılaşan Eno linç edilmekten son anda kurtarıldı.