Kanada Başbakanı Trudeau'nun zor anları!

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO zirvesine katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gafı gündeme oturdu.

İki gün süren NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı, İspanya'nın başkenti Madrid'deki zirveden tarihi kararlar çıktı.

NATO, Finlandiya ve İsveç'i ittifaka katılmaya davet etti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'kapımız herkese açık' sözleri ile Ukrayna'nın üyeliğine de yeşil ışık yaktı.

Zirvede NATO'nun yeni Stratejik Konsepti üzerinde anlaşmaya varıldı.

Burada Rusya'nın güvenliğe yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

Kritik zirvede NATO liderleri, Çin'in ilk kez dünya düzeni için oluşturduğu tehditle ilgili endişelerini dile getirdi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken zirvede ilginç anlar da yaşandı. Kanada Başbakanı Justin Trudeau kırdığı pot ile gündeme oturdu.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese ile görüşen Trudeau, Albanese'in adını unuttu.

Trudeau, Albanese'den bahsederken kısa bir tereddüt yaşadı ve ardından onun adını söylemek yerine mevkidaşından 'Büyük, ilerici lider' diye andı.

Avustralya Başbakanı Albanese ise toplantının 'çok başarılı' olduğunu söyledi.

Albanese, 'Benzer siyasi bakış açılarımız var ve Başbakan Trudeau beni Kanada'yı ziyaret etmeye davet etti. Ben de onu Avustralya'yı ziyaret etmeye davet ettim' ifadelerini kullandı.

BIDEN'DAN 'İSVEÇ' GAFI

Zirvenin son günü konuşma yapan ABD Başkanı Biden da bir gafa imza attı.

Finlandiya ile birlikte NATO'ya davet edilen İsveç'ten bahseden Biden konuşmasında İsveç ile İsviçre’yi karıştırdı.

Kısa sürede yaptığı hatayı fark eden ABD Başkanı, 'NATO’yu genişletirken biraz elim ayağıma dolaşıyor da...' dedi.

Biden, daha önce yaptığı gaflarla gündeme gelmişti.