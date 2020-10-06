Kanada, Türkiye’ye ihracatı durdurdu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ'da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını ifade eden Champagne, iddiaların araştırılması talimatını verdiğini ifade etti.

İHA ÜRETİMİNDE KULLANILIYOR

Türkiye'nin ana İHA üreticilerinden Baykar ve TUSAŞ, silahlı ve silahsız insansız hava araçları için Kanadalı yapımcı Wescam'in elektro-optik (EO) ve kızılötesi (IR) kamera sistemlerini kullanıyor.

Kanada'nın Türkiye'ye ihracat yasağı getirmesinin İHA'larda kullanılan bu sistemler olduğu belirtiliyor.

Champagne, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye’ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını söyledi.

GEÇEN HAFTA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kanada Dışişleri Bakanı, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye'ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.

Öte yandan Kanada Başbakanı Justin Trudeau gazetecilere verdiği demeçte, “Champagne’den müttefiklerimizle Doğu Avrupa ve Kafkasya’daki, özellikle Dağlık Karabağ’daki gelişmeleri görüşmek üzere Avrupa’ya gitmesini istedim” dedi.