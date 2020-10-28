Kanada'da koronavirüs ölüm sayıları 10 bini aştı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son bir haftada Kovid-19 kaynaklı 271 yeni ölüm vakası kaydedildi. Böylece Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 10 bin 51’e yükseldi.

Kanada’daki pozitif vaka sayısı da son bir haftada 28 bin 775 artarak, 225 bin 690'a çıktı.

Ülkede bugüne dek toplam 9 milyon 702 bin 468 kişiye Kovid-19 testi uygulandı.

Salgının başlangıcından bugüne kadar Kovid-19 testi pozitif çıkan ve tedavi görerek iyileşen hasta sayısı da 188 bin 89'a ulaştı.