Kanada'dan İran'da düşen uçakla igili açıklama

İran’da dün düşen Ukrayna Havayolları uçağında 63'ü Kanada vatandaşı olmak üzere 176 kişi hayatını kaybetti. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Ottawa'da yaptığı basın açıkamasında, İran'da düşürülen Ukrayna uçağı için İran'ı işaret etti.

Trudeau, "Elimizde Ukrayna uçağını İran'ın düşürdüğüne ilişkin birden fazla kaynaktan gelen istihbarat var. Uçak kazara düşürülmüş de olabilir" dedi.

ABD'li yetkililerin de uçağın yüksek ihtimalle İran hava savunma sistemleri tarafından yanlışlıkla düşürüldüğünü düşündükleri belirtilmişti.

İranlı yetkililer, uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğünün sanıldığını açıklamış, Ukraynalı yetkililer de ilk etapta aynı fikirde olduklarını duyurmuştu. Ancak daha sonra kara kutuları bulunan uçağın düşüş nedeninin henüz bilinmediği ifade edilmişti.

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Ali Abidzade, uçağın düşme nedeninin kara kutuların analizinden sonra açığa çıkacağını belirterek kara kutuların, Kaza Yönetim Komitesi tarafından İran'da inceleneceğini, Ukraynalıların da komite toplantılarına iştirak edebileceğini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra dün yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğü bildirilmişti. Uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 176 kişiden kurtulan olmadı.