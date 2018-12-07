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  3. 07 Aralık 2018 22:55

Kanlı banka soygunu: Çok sayıda ölü var

Banka soygunları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 11 kişi öldü.

Kanlı banka soygunu: Çok sayıda ölü var
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Brezilya'da banka soyguncularıyla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5'i rehine 11 kişi öldü.
 
Ülkenin kuzeydoğusundaki Ceara eyaletinin Milagres kentinde gece iki bankayı soymaya çalışan çete üyeleri, bazı kişileri rehin aldı.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yetkililer, polisin soygunculara müdahalesi sırasında çıkan çatışmada biri çocuk 5 rehinenin aralarında olduğu 11 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti. Ölen diğer kişilerin soyguncu mu yoksa polis memuru mu olduğuna dair bilgi verilmedi.

Milagres Belediye Başkanı, 5 rehinenin soyguncular tarafından öldürüldüğünü açıkladı, Brezilya basınındaki haberlerde iki soyguncunun polise teslim olduğu belirtildi. 

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