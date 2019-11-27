Kansere yakalanan 19 yaşındaki gencin son isteği...

Genç yaşında kansere yakalanan gencin sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafının hikayesi duygulandırdı.



Hollanda'da yaşayan 19 yaşındaki genç kansere yakalandı. Hastalık ilerledi ve kanser hücreleri gencin tüm vücuduna yayıldı. Doktorlar 'Artık yapacağımız bir şey kalmadı' dedi.Genç yaşında kansere yakalanan gencin son bir isteği vardı. O da karlarla kaplı İsviçre Alpler'ine doya doya bakmaktı.Hollanda'da faaliyet gösteren bir ambulans şirketi 19 yaşındaki gencin son isteğini yerine getirdi.Özel ambulansla onu İsviçre Alpler'inin sınırına getiren şirket, ona helikopterle havada tur da attırdı.

İşte bu fotoğraf da kansere yakalanan gencin İsviçre Alpler'ini sedyeye oturarak izlediği o anlarda çekildi.

Sosyal medyada paylaşım rekoru kıran fotoğrafı görenler 'hüzün ve mutluluk' demekten kendilerini alamadı.