Kara delik ilk kez görüntülendi

Astronomlar, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde yer alan Sagittarius A (Yay A) isimli kara deliği ilk kez görüntüledi.

Euronews'te yer alan habere göre, Olay Ufku Teleskobu (EHT) İş Birliği adı verilen küresel araştırma ekibi tarafından oluşturulan görüntü, dünyanın çeşitli merkezlerinde eş zamanlı basın toplantılarıyla tanıtıldı.

EHT ekibinin proje müdürü Huib Jan Van Langevelde, Almanya'nın Garching kentinde düzenlenen basın toplantısında alkışlar eşliğinde " Şimdi size Galaksimizin merkezinde yer alan kara delik Yay A'nın resmini gösterebilirim" sunumunu yaptı.

Avrupa Güney Gözlemevi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Gökbilimciler gökadamız Samanyolu’nun merkezindeki süper kütleli kara deliğin ilk görüntülerini paylaştı. Elde edilen sonuçlar nesnenin gerçekten bir kara delik olduğunu doğrularken, çoğu gökadanın merkezinde bulunduğu düşünülen bu tür dev nesnelerin doğaları hakkında önemli ipuçları sağladı." ifadelerini kullandı.

Kara delik tamamen karanlık olduğu için onu görebilmek teknik olarak mümkün değil ancak etrafında oluşan madde, çekim gücü ve yoğunluğu güçlü kara delik tarafından yutulmadan önce gözlemlenebildi.

Galaksimizdeki kara deliğin silüeti, Messier 87 Galaksisi'nin merkezinde bulunan M87 isimli kara delik ile önemli benzerlikler gösteriyor. Bununla birlikte Yay A'nın M87'den çok daha küçük ve daha hafif olduğu belirtiliyor. EHT M87'nin ilk görüntüsünü 2019 yılında paylaşmıştı.

Avrupa Güney Gözlemevi açıklamasında, "Büyük kütleli nesnenin görüntüsü uzun süredir merak ediliyor. Sonuçlar bu nesnenin bir kara delik olduğunu gösterirken, bugün yayımlanan görüntüler de onun doğrudan ilk kanıtlarıdır." ifadelerine yer verdi.