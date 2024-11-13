Kara para aklamayla mücadele başkanının evine polis baskını

İspanya’da yapılan büyük çaplı kokain baskınında, eski "Kara Para Aklamayla Mücadele" başkanının evinde 20 milyon avro (730 milyon lira) nakit para bulundu.

İspanya’da polis, ülkede bu zamana kadarki en büyük kokain baskınıyla ilgili soruşturma kapsamında, üst düzey polis memurlarından birini evinin duvarlarına gizlenmiş 20 milyon avro bulmasının ardından tutukladı.

Guardian‘ın haberine göre Oscar Sanchez Gil adındaki şüpheli, yakın zamana kadar Madrid’deki ulusal polis gücünün dolandırıcılık ve kara para aklamayla mücadele bölümünün başkanıydı.

Baskın sırasında polis, Gil’in evinin duvar ve tavanlarına gizlenmiş 20 milyon avro buldu. Şüpheli, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama, yolsuzluk ve suç örgütüne üye olmakla suçlanıyor.

İspanyol medyası, tutuklamaların geçen ay ortaya çıkarılan baskınla ilgili olduğunu yazdı. Baskında, Ekvator’un en büyük kenti Guayaquil’den İspanya’nın güneyindeki Algeciras limanına gelen muz kasaları arasında 13 ton kokain ele geçirilmişti.

İspanya polisi, bu baskını geçen hafta duyurdu ve dünyadaki en büyük kokain baskınlarından biri olduğunu söyledi.

Ayrıca, muz kasalarının ve kokainin olduğu konteynerin yıllardır Ekvator’dan büyük miktarlarda meyve ithal eden İspanyol bir ithalatçıya gittiği belirtildi.

Polis, kokainin ele geçirilmesiyle Madrid ve Alicante’de çok sayıda ev ve iş yerinde arama yaptı. Basındaki haberlere göre bu operasyonlar ithalatçıyla Gil arasındaki bağlantıları ortaya çıkardı.

El Mundo’nun haberine göreyse Gil’in telefonunu dinleyen meslektaşları ondan zaten şüpheleniyordu.

Gazeteye konuşan bir kaynak, 40’lı yaşlarında olan Gil’in, metal kapılarla korunan bir evde yaşadığını ve ‘en az beş yıldır’ uyuşturucu kaçaklarıyla bağlantısı olduğundan şüphelenildiğini söyledi.

Soruşturmaya yakın bir kaynak da, Gil’in yıllar boyunca uyuşturucu tacirlerine İspanyol limanlarındaki konteynerlerin denetimi hakkında bilgi verdiğini ve bu sayede kontrollerden kaçmalarını sağladığını belirtti.

Gil’in parasının bir kısmını kripto para birimlerine yatırarak ve akrabalarından biri adına kiralık araç filosu satın alarak akladığı söyleniyor.

İspanya, büyük kokain üreticileri Kolombiya ve Peru gibi Latin Amerika ülkeleriyle olan bağları ve en büyük kenevir üreticilerinden Fas’a yakınlığı nedeniyle uyuşturucunun Avrupa’ya ana giriş noktalarından biri.