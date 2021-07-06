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Karabağ'da Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Karabağ'da Azerbaycan askerlerine ateş açıldı

Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarında yasa dışı bulunan Ermeni bir grup, Azerbaycan askerlerine saldırdı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 civarında ateşkesi sağlamakla görevli Rus askerlerinin bulunduğu bölgeden Ağdam ilinin Aliağalı köyü istikametindeki Azerbaycan askerlerine silahlı saldırı düzenlendi.

1 AZERBAYCAN ASKERİ YARALANDI
Ermeni silahlı grubun ateşi sonucu, yol yapım çalışmalarına nezaret eden 1 Azerbaycan askeri yaralandı. Yaralı asker, hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyla ilgili Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkes gereği bölgede geçici görevle bulunan Rus silahlı kuvvetleri komutanlığına ve Türkiye-Rusya İzleme Merkezine bilgi verildi.

Etiketler azerbaycan asker saldırı
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