Karadağ Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında süreyi kısaltıp zorunluluğu kaldırdı
Güncelleme:

Karadağ hükümeti, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkını geri getirdi. Karadağ'da vizesiz kalış süresi 90 günden 30 güne düşürüldü.

Karadağ hükümeti, vize rejimine ilişkin değişiklikler içeren kararnameyi kabul ederek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkını geri getirdi.

Hükümet tarafından yayımlanan açıklamada, "Hükümet üyelerinin çoğunluğunun onayı temelinde vize rejimine ilişkin tüzükte yapılan değişiklik kabul edilmiştir. Bu değişiklikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat rejiminin geçici olarak askıya alınmasına yönelik uygulama kaldırılmıştır. Aynı zamanda yasa dışı göçün önlenmesine yönelik bir tedbir ve Avrupa Birliği'nin vize politikasıyla uyum sağlamak amacıyla izin verilen kalış süresi 90 günden 30 güne düşürülmüştür" denildi. Açıklamada ayrıca, "Hükümetin bugün ele aldığı belgede Türk makamlarıyla iş birliğinin güçlendirildiği, bunun da artırılmış güvenlik ve göç kontrollerinin uygulanmasıyla sağlandığı belirtilmektedir. Kararla, izin verilen kalış süresinin 90 günden 30 güne indirilmesi öngörülmekte, ayrıca güvenlik riski bulunması halinde vize rejiminin yeniden uygulanabileceği not edilmektedir" denildi. Kararın Karadağ Resmi Gazetesi'nde yayınlandıktan sonra yürürlüğe gireceği aktarıldı.

Vizesiz seyahat Ekim ayında askıya alınmıştı

Karadağ'da Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulaması, Ekim ayı sonunda başkent Podgoritsa'da çıkan olayların ardından askıya alınmıştı. 600 bin nüfuslu Balkan ülkesinde bazı radikal politikacıların ülkede 100 bin Türk vatandaşı bulunduğu ve Türklerin ülkeyi ele geçirmeyi planladıkları yönündeki açıklamalarıyla milliyetçi hislerin körüklendiği Karadağ'da Ekim ayı sonunda bıçaklı bir kavganın ardından Türk vatandaşları aleyhinde protesto gösterileri gerçekleştirilmişti. Başkent Podgoritsa başta olmak üzere birçok kentte Türklere ait işletmeler kundaklanmış, protestolar sırasında Türk vatandaşlarına saldırı hazırlığında bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayların ardından bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerin Türk vatandaşı olmadığı anlaşılsa da ülkede yaşayan yaklaşık 13 bin Türk vatandaşının büyük kısmı güvenlik tehditleri nedeniyle ülkeden ayrılmıştı.

Ekonomik endişeler etkili oldu

Karadağ hükümetinin Avrupa Birliği'nin Türkiye ile vizesiz seyahat rejiminin süresiz olarak askıya alınması yönündeki baskısına rağmen Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkını geri getirme kararında ekonomik endişeler etkili oldu. Karadağ medyasına konuşan hükümet kaynakları, Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat hakkına ilişkin karar değerlendirilirken bunun turizme ve hava yolları trafiğine etkisinin de değerlendirildiğini, ancak AB'ye üyelik süreci nedeniyle uzlaşı sağlanmakta zorlanıldığını belirtmişti.

En erken 2028 yılında AB üyesi olmayı hedefleyen Karadağ'da Merkez Bankası ve Karadağ İstatistik Kurumu (Monstat) verileri, ülkedeki en büyük yatırımcıların Türk vatandaşları olduğunu ortaya koyuyor. Monstat verilerine göre geçtiğimiz yıl ülkeyi ziyaret eden turistlerin yüzde 6.7'sini Türk turistler oluşturdu. Ülkedeki iki havalimanına gerçekleştirilen uçuşların yüzde 20'si de Karadağ ile Türkiye arasında gerçekleştirilen uçuşlardan oluştu.

Karadağ Merkez Bankası verilerine göre bu yılın ilk 8 ayında Karadağ'a en yüksek doğrudan yabancı yatırım, Türkiye'den geldi. Türk vatandaşları bu dönemde Karadağ'a 92.2 milyon Euro yatırım yaparken, bu tutar toplam yatırımların yüzde 21'ini oluşturdu.

Karadağ vatandaşlarının büyük bir bölümünün tedavi amacıyla Türkiye'ye gitmesi de Karadağ hükümetinin kararında etkili olan faktörler arasında yer aldı.

2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak... İşte yeni yılın resmi tatil günleri2026 yılında 14 gün izin alan 1,5 ay tatil yapacak... İşte yeni yılın resmi tatil günleriHaber

 

İHA

