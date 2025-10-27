Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı

Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Karadağ'da, Türkler için vize serbestisi askıya alınıyor. Ülkede 2 Türk vatandaşının karıştığı kavga sonrası protesto gösterileri düzenlenirken, çıkan olaylarda 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.

Balkanların gözde turizm ülkesi Karadağ, Türk vatandaşlarına uyguladığı 90 günlük vizesiz seyahat hakkını askıya almaya hazırlanıyor.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alacağız” ifadelerini kullandı.

İki Türk'ün karıştığı olay sonrası gerilim tırmandı

Geçtiğimiz günlerde Karadağ vatandaşı bir kişinin iki Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması ülke genelinde infiale yol açtı. Olayın ardından başkent Podgorica ve çevresinde Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelerde protestolar düzenlendi.

Gösteriler sırasında bazı gruplar Türklere yönelik ırkçı sloganlar atarken, yer yer taşkınlık ve şiddet olayları yaşandı.

45 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Karadağ polisi, olaya karışan iki Türk vatandaşının gözaltına alındığını ve ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, protestolar sırasında çıkan olaylarda 45 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Öte yandan Karadağ'da 13 bin 300 Türk vatandaşının ikamet ettiği bildirildi.

Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti anlaşması sayesinde Türk vatandaşları şu ana kadar 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu.

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.