  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı

Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı

Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! İki Türk'ün karıştığı olay sokakları karıştırdı
Güncelleme:

Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Karadağ'da, Türkler için vize serbestisi askıya alınıyor. Ülkede 2 Türk vatandaşının karıştığı kavga sonrası protesto gösterileri düzenlenirken, çıkan olaylarda 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi.

Balkanların gözde turizm ülkesi Karadağ, Türk vatandaşlarına uyguladığı 90 günlük vizesiz seyahat hakkını askıya almaya hazırlanıyor.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alacağız” ifadelerini kullandı.

İki Türk'ün karıştığı olay sonrası gerilim tırmandı

Geçtiğimiz günlerde Karadağ vatandaşı bir kişinin iki Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması ülke genelinde infiale yol açtı. Olayın ardından başkent Podgorica ve çevresinde Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı mahallelerde protestolar düzenlendi.

Gösteriler sırasında bazı gruplar Türklere yönelik ırkçı sloganlar atarken, yer yer taşkınlık ve şiddet olayları yaşandı.

45 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Karadağ polisi, olaya karışan iki Türk vatandaşının gözaltına alındığını ve ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, protestolar sırasında çıkan olaylarda 45 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Öte yandan Karadağ'da 13 bin 300 Türk vatandaşının ikamet ettiği bildirildi. 

Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti anlaşması sayesinde Türk vatandaşları şu ana kadar 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu. 

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.

text-ad
Etiketler Karadağ türkiye vize
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! Beşiktaş yine Kasımpaşa'ya takıldı: Puanlar paylaşıldı! İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! İstanbul'un göbeğinde film sahnelerini aratmayan hırsızlık! Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var
Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Henüz 11 yaşındaydı... Küçük çocuk evde asılı halde ölü bulundu Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı Prof. Dr. Naci Görür'den kritik ''Çanakkale'' uyarısı Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Adliye önünde başına silah dayadı, bacağına ateş etti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama İmamoğlu'ndan tutuklama kararı sonrası ilk açıklama