Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! Üç Türk'ün karıştığı olay ülkeyi karıştırdı

Türk vatandaşlarının 90 güne kadar vizesiz seyahat edebildiği Karadağ'da, Türkler için vize serbestisi askıya alınıyor. Ülkede 3 Türk vatandaşının karıştığı kavga sonrası protesto gösterileri düzenlenirken, çıkan olaylarda 45 Türk vatandaşının gözaltına alındığı iddia edildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki Türklerin güvenliği için gerekli tedbirlerin sağlandığını duyurdu.

Balkanların gözde turizm ülkesi Karadağ, Türk vatandaşlarına uyguladığı 90 günlük vizesiz seyahat hakkını askıya almaya hazırlanıyor.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Acil prosedür kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz girişin geçici olarak askıya alınmasına ilişkin karar alacağız” ifadelerini kullandı.

Üç Türk'ün karıştığı olay sonrası gerilim tırmandı

Alınan bilgiye göre; Karadağ'da yaşanan olaylar, önceki gün (Cumartesi) geç saatlerde Podgoritsa’da Karadağlı 1 kişinin, 3 Türk vatandaşı tarafından bıçaklanması ardından başladı. Bir işletmede oturan Karadağ vatandaşı, tartışma yaşadığı 3 kişi tarafından bıçaklanıp, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından pazar günü bazı sosyal medya hesaplarından Karadağ’daki Türkler ve Türk işletmelerin hedef alınması çağrısında bulunuldu. Ardından bölgede çok sayıda Karadağlı bir araya gelip, Türkler aleyhine sloganlar attı. Olaylarda çok sayıda Karadağlı ve Türk vatandaşı gözaltına alındı. Podgoritsa’daki Türk Büyükelçiliği devreye girip gerekli girişimlerde bulunurken, vatandaşlar için gerekli tedbirler Karadağ makamları tarafından alındı.

45 Türk vatandaşı gözaltına alındı

Karadağ polisi, olaya karışan iki Türk vatandaşının gözaltına alındığını ve ülkeden sınır dışı edildiğini açıkladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, protestolar sırasında çıkan olaylarda 45 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Öte yandan Karadağ'da 13 bin 300 Türk vatandaşının ikamet ettiği bildirildi.

Türkiye ile Karadağ arasındaki vize muafiyeti anlaşması sayesinde Türk vatandaşları şu ana kadar 90 güne kadar vizesiz seyahat edebiliyordu.

Ayrıca Karadağ’a karayolundan girişlerde, en az 6 ay geçerliliği bulunan umuma mahsus pasaport ile 180 gün içinde 90 güne kadar turistik ya da transit geçiş amaçlı seyahat etmek imkanı tanınmıştı.

Türkiye'den ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Karadağ'da meydana gelen olayların ardından ilgili makamlarla temas kurularak, ülkedeki Türklerin güvenliğinin tesisi için gerekli tedbirlerin sağlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta sonu Karadağ'da, vatandaşlarımızı da etkileyen bazı müessif gelişmeler yaşanmıştır. Olayların başlamasının hemen ardından Karadağ makamlarıyla temas kurulmuş; vatandaşlarımızın güvenliğinin tesisi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Gelişmeler tüm boyutlarıyla yakından takip edilmekte olup, Karadağ makamlarıyla temas ve eş güdüm kesintisiz şekilde sürdürülmektedir" denildi.