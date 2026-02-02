Karadeniz'de büyük deprem

  1. Anasayfa
AFAD, Karadeniz açıklarında Azak Denizi'nde 4.7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan ve Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki Azak Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.47’de meydana gelen depremin derinliği 6,57 kilometre olarak ölçüldü.

Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise "Azak Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.9'dur" denildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

