Karadeniz'de büyük deprem

AFAD, Karadeniz açıklarında Azak Denizi'nde 4.7 şiddetinde bir deprem olduğunu duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Karadeniz'in kuzeydoğusunda yer alan ve Kerç Boğazı ile Karadeniz'e bağlanan Rusya ve Ukrayna arasındaki Azak Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.47’de meydana gelen depremin derinliği 6,57 kilometre olarak ölçüldü.

Karadeniz açıklarındaki deprem için Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise "Azak Denizi merkezli depremin büyüklüğünü 4.9'dur" denildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

