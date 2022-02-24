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Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu!

Karadeniz'de Türk gemisi vuruldu!

Karadeniz'de Romanya'ya doğru yol alan bir Türk gemisine bomba isabet etti. Gemi hasar alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla başlayan gerilim sürüyor.

Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi. 

Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: GEMİNİN YARDIM TALEBİ OLMADI

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Odessa açıklarında Marshall Adaları bayraklı Türk sahipli Yasa Jüpiter gemisine bomba isabet ettiği bilgisi üzerine yapılan görüşmede geminin yardım talebi olmadığı, Romanya kara sularına intikal halinde olduğu, can kaybı olmadığı ve güvende olduğu öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler rusya karadeniz türk gemisi
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