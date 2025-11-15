Karakola getirilen patlayıcılar infilak etti: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de, bir polis karakolunda ele geçirilen patlayıcıların kontrolü sırasında meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Keşmir'in Srinagar kentindeki Nowgam Polis Karakolu’nda ele geçirilen patlayıcıların incelenmesi sırasında patlama yaşandı.
Patlama sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Yetkililer, patlamanın nedeni araştırıldığını belirterek, olaylı ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol