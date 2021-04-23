Karakolda dehşet! Kadın polisi bıçaklayarak öldürdü

Paris'in yakınında karakola giren Tunus uyruklu bir kişi 49 yaşındaki kadın polisi bıçaklayarak öldürdü.

Fransa'da karakola giren bir kişi kadın polis memurunu bıçakladı. Polis hayatını kaybederken saldırgan karakoldaki polisler tarafından öldürüldü. Saldırganın 10 yıldan fazladır ülkede yaşayan bir Tunuslu olduğu ortaya çıktı.



Fransa'nın başkenti Paris'in güneybatısında bulunan Rambouillet'te karakolda gerçekleştirilen bıçaklı saldırıya dair detaylar netleşiyor. Karakolda bıçakla 49 yaşındaki bir kadın polisi yaralayarak öldüren saldırganın Tunus uyruklu olduğu ve 2009’da Fransa’ya giriş yaptığı öğrenildi. Diğer polislerin açtığı ateş sonucu yaralanan saldırganın hayatını kaybettiği aktarıldı.



Paris bölge başkanı Valery Pecresse saldırının ardından yaptığı açıklamada, “Trajik saldırıyı öğrendim, yasta olan polis memurlarımıza desteğimi göstermek için bölgeye gideceğim” ifadelerini kullandı.