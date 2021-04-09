Karayipler'de yanardağ adeta ''kükredi''

Yerel hükümetin uyarılarının ardından, Karayipler'in doğusundaki St. Vincent adasındaki La Soufriere yanardağında patlama yaşandı.

Acil durum yönetimi yetkilileri, kül sütununun yaklaşık 20 bin fit (6 kilometre) yüksekliğinde olduğunu ve külün doğuya, Atlantik Okyanusu'na doğru gittiğini söyledi

Ancak, Batı Hint Adaları Sismik Merkezi Üniversitesi direktörü Erouscilla Joseph, yanardağın etrafındaki topluluklarda da yoğun kül yağışının bildirildiğini söyledi.

Joseph "Daha fazla patlama olabilir" dedi ve yaklaşan herhangi bir potansiyel patlamanın ilkinden daha büyük veya daha küçük olup olmayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu ekledi.

Binlerce kişi olay yerinden tahliye edildi.

An itibariyle ölü veya yaralı bildirilmedi.