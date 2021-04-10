Karayipler'de yanardağ patladı! Patlama anı kamerada

Ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de, 42 yıldır uykuda olan La Soufrière yanardağı patladı. 10 kilometre yüksekliğe çıkan kül bulutunun gökyüzünü kapladığı aktarıldı.

Karayipler'de bulunan ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de, 1979 yılından bu yana uykuda olan La Soufrière yanardağı patladı. Cuma günü sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın ardından, çevre köylerden binlerce kişi tahliye edildi. Kül bulutunun, yaklaşık 10 kilometre yüksekliğe çıktığı belirtildi.

Bölge sakinleri, şiddetli bir patlama sesiyle beraber kül bulutunun gökyüzünü kapladığını aktardı. Yetkililer, La Soufrière yanardağında geçtiğimiz yıl aralık ayında ilk kez faaliyet belirtileri kaydedildiğini ve St. Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves'in perşembe günü patlama riskine karşı tahliye emri yayınladığını söyledi.

'FAALİYET HAFTALARCA SÜREBİLİR'

Yanardağ faaliyetinin haftalarca devam edebileceğini aktaran West Indies Sismik Araştırma Merkezi Müdür Erouscilla Joseph, gün boyu daha küçük patlamaların da gözlemlendiğini belirtti.

La Soufrière yanardağında, en son 1979 yılında volkanik aktivite kaydedildi. 100 bin nüfuslu ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de 42 yıl önce meydana gelen patlama 100 milyon dolarlık hasara neden oldu.