Karayip'te ketçap yiyerek hayatta kalan adama ünlü firmadan destek

Geçtiğimiz ay Karayip açıklarında mahsur kalan ve ketçap yiyerek haftalarca hayatta kalmayı başaran Elvis Francois isimli adamla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Amerikalı gıda devi Heinz, ketçap yiyerek hayatta kalan adama yeni tekne sözü verdi.

Karayip açıklarında mahsur kalan ve haftalarca ketçap yiyerek hayata tutunan Elvis Francois, dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Amerikalı gıda devi Heinz, Francois'e yeni bir tekne hediye edeceğini açıkladı.

Karayip Denizi'nde yelkenliyle sürüklenen ve sadece bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle 24 gün boyunca hayata tutunan Dominikli Elvis Francois'e ABD'li gıda devi Heinz'dan 'sürpriz' haberi geldi.

Şirket, 14 Şubat'ta sosyal medya üzerinden çağrı yayınlayarak Francois ile temasa geçemediklerini bildirdi.

CNN'e açıklama yapan Heinz, Francois'i Dominik'te EmoNews'te çalışan muhabirlerin yardımıyla bulduklarını belirtti.

Şirket, Francois'in sağ salim dönüşünü kutlamak için kendisine 'yeni, son teknoloji bir tekne' hediye etmeyi umduklarını kaydetti.

Şirket temsilcisi, CNN'e verdiği demeçte "Kendisiyle irtibat kurabildik ve ona ve ailesine destek en iyi nasıl destek olacağımızı konuştuk. Biz (Heinz) ve Elvis şu anda ona yeni teknesini hediye etmenin lojistik detayları üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki Francois, Kolombiya donanması tarafından kurtarıldıktan sonra yetkililere bir şişe ketçap, sarımsak tozu ve et suyu tabletleriyle hayatta kaldığını söylemişti.

Şirket, denizcinin bulunmasında sosyal medyanın büyük rol oynadığını vurguladı.

Temsilci, "Markanın gönderisini paylaşan, beğenen veya yorum yapan herkes erişmemize yardımcı oldu ve Elvis'in bulunmasında önemli bir rol oynadı" dedi.