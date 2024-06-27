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Karın ağrısıyla hastaneye gitti, midesinden 450 parça metal çıkarıldı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, midesinden 450 parça metal çıkarıldı
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İran'da şiddetli karın ağrısı şikayetiyle bir hastanenin acil servisine başvuran hastanın midesinden tam 450 adet metal çıkartıldı.

İran'da ismi açıklanmayan bir hasta, karın ağrısı şikayetiyle acil servise başvurdu. Hastanın dayanılmaz ağrısı nedeniyle yapılan müdahalede, midesinden 450 parça metal çıkarıldı. Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, çıkarılan metal parçalar arasında çivi, cıvata ve somunların bulunduğunu belirtti.

Olayda karın ağrısı yaşayan 36 yaşındaki hastanın midesinden çıkarılan metal parçaların toplam 3 kilogram ağırlığında olduğu bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Ahvaz İmam Humeyni Hastanesi Başhekimi Ahmed Rıza Muhtedi, yapılan ameliyatın ardından hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti. Ancak metal parçaların hastanın midesinde bulunma sebebi hakkında henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

 

Etiketler karın ağrısı metal parça ameliyat İran
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