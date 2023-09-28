Kartel savaşları büyüyor! Korkunç işkenceyle infaz

Meksika'da Komutan Fatso olarak bilinen bir uyuşturucu karteli lideri korkunç bir işkenceyle öldürüldü. Uyuşturucu çetesi liderini kaçırıp, gözlerini oyup, bedeni parçalara ayırdılar.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde İspanyolca'da bilinen adıyla Komutan Fatso olarak bilinen uyuşturucu çetesi liderinin üstsüz, elleri ve ayakları arkadan bağlanmış haldeki görüntüleri ortaya çıktı. Yüzü ve boynu kanla kaplı olan adamın gözlerinin bulunduğu yerler ise tamamen boştu. Borderland Beat'ın haberinde, Komutan Fatso'nun Meksika'nın Zacatecas eyaletindeki San Pedro Piedra Gorda kasabasındaki Sinaloa Kartelinin önde gelen bir üyesi olduğu bilgisi paylaşıldı.

FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Gordo'nun, Valparaiso kasabası yakınlarında Jalisco Yeni Nesil Kartelinden (CJNG) rakip tetikçilerle karşılaştığına inanılıyor. Fotoğraflarının çekilmesinden sonra Fatso'nun Jalisco eyaletine götürüldüğü ve orada öldürüldüğü, parçalarına ayrıldığı ve cansız bedeninin gömüldüğü belirtildi.