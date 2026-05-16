Kassam Tugayları Hayaleti Hamas komutanı öldürüldü

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın en kıdemli isimlerinden İzzeddin el-Haddad'ın hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Hamas’ın Gazze Şehri’ndeki askeri faaliyetlerini yöneten ve örgütün en uzun süre görev yapan komutanlarından biri olan İzzeddin el-Haddad’ın "nokta atışı" bir operasyonla öldürüldüğünü açıkladı.

IDF: "7 Ekim’in Mimarlarından Biriydi"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan resmi açıklamada, İzzeddin el-Kassam Tugayları komutanı İzzeddin el-Haddad'ın dün Gazze Şehri'nde düzenlenen hava saldırısında hedef alındığı ve öldüğü teyit edildi. Haddad'ın, 7 Ekim olaylarının planlanması ve uygulanmasında merkezi bir rol oynayan son üst düzey komutanlardan biri olduğu vurgulandı.

Esir Sistemi ve Canlı Kalkan İddiası

avunma Bakanı Israel Katz'ın iddialarını destekleyen IDF açıklamasında, Haddad’ın Hamas’ın elindeki İsrailli esirlerin yönetiminden sorumlu olduğu belirtildi. Açıklamada, üst düzey komutanın saldırılardan korunmak amacıyla çevresinde kasıtlı olarak esirleri bulundurduğu ve esir sistemini bir "koruma kalkanı" gibi kullandığı öne sürüldü.

Örgütün Askeri Kapasitesini Yeniden İnşa Ediyordu

Hamas'ın kuruluş yıllarından bu yana örgüt saflarında yer alan Haddad'ın, son dönemde İsrail askerlerine yönelik yeni saldırı planları üzerinde çalıştığı ifade edildi. İsrail ordusu, Haddad'ın etkisiz hale getirilmesini, Hamas’ın askeri kanadının kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına vurulan ağır bir darbe olarak nitelendiriyor. Ateşkes görüşmelerine rağmen İsrail'in Gazze ve Lübnan hattındaki operasyonları ise hız kesmeden devam ediyor.

İHA