  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Türkiye'ye geliyor

Katar Emiri Türkiye'ye geliyor
Güncelleme:

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, deprem felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye geliyor.

Katar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye desteğini sürdürüyor.

Katar Haber Ajansı, Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Türkiye'ye bir çalışma ziyareti düzenlediğini duyurdu.

Sabah saatlerinde Türkiye'ye gitmek üzere başkent Doha'dan yola çıkan Al Thani'ye ziyaretinde resmi bir heyet de eşlik ediyor.

Etiketler katar türkiye kahramanmaraş depremi recep tayyip erdoğan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da tepki çeken görüntü! Yardım malzemeleri yerlerde
Depremden kurtulan kadın İstanbul'da doğum yaptı
Mucizeler peş peşe geliyor: 153'üncü saatte abla-kardeş kurtarıldı
Umutlar tükenirken bir mucize kurtuluş daha!
Yer: Samsun... Metan gazı yangını 20 gündür sürüyor
Gökyüzünde esrarengiz görüntü! Savaş uçağı tanımlanamayan cismi vurdu
Depremde can kaybı 24 bini aştı
Türkiye'nin yüz karaları! Onlarca yağmacı hırsız tutuklandı
Depremde 11 yakınını kaybeden AK Partili vekilin gözyaşları
Deprem bölgesinde hırsızlık alarmı! Polis devriye atıyor