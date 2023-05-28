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Katar Emiri'nden Erdoğan'a tebrik

Katar Emiri'nden Erdoğan'a tebrik
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Katar Emiri Şeyh Temim, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylamasında seçimi önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arapça tweet atarak tebrik etti.

Twitter'dan paylaşım yapan Katar Emiri Şeyh Temim, "Sevgili kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, zaferinizi tebrik eder, yeni döneminizde başarılar ve kardeş Türk halkının ilerleme, refah ve iki ülke arasındaki güçlü ilişkileri gerçekleştirmenizi dilerim." notunu düştü.

Katar Emiri Şeyh Temim, son verilere göre seçimi önde götüren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Arapça tweet atarak tebrik etti.

Etiketler Katar Emiri Şeyh Temim recep tayyip erdoğan tebrik
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