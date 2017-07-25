''Altın Elbiseli Adam'' Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti
''Altın Elbiseli Adam'' Barkın Bayoğlu hayatını kaybetti
Fazıl Say konserinde ezan başlayınca... Alkış koptu !
Fazıl Say konserinde ezan başlayınca... Alkış koptu !
Chrome'dan pornografik sitelere girenler dikkat !
Chrome'dan pornografik sitelere girenler dikkat !
Dev operasyon başlatıldı: 81 kişilik gözaltı listesi var
Dev operasyon başlatıldı: 81 kişilik gözaltı listesi var
Baskılar sonuç verdi ! İsrail'den geri adım
Baskılar sonuç verdi ! İsrail'den geri adım
ABD'den S-400 füzeleri için bir açıklama daha !
ABD'den S-400 füzeleri için bir açıklama daha !
Gece yarısı korkutan deprem ! Kabus bitmiyor
Gece yarısı korkutan deprem ! Kabus bitmiyor
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. 25 Temmuz 2017 09:17

Katil 7 yıl hayvanat bahçesinde saklanmış !

Avustralya'da iki kişiyi öldürdükten 7 yıl sonra hayvanat bahçesinde yakalanan zanlının hayatı kitap oldu.

Katil 7 yıl hayvanat bahçesinde saklanmış !
A+ A-

Avustralya'da iki cinayetten aranan katil zanlısının 7 yıl boyunca hayvanat bahçesinde saklandığı ortaya çıktı.

Kuzeni Lateesha Nolan'ı ve kuzeninin sevgilisi Kristy Scholes'ü öldürdüğü gerekçesiyle polis tarafından aranan Malcolm Naden, 2005 ile 2012 arasında polisten kaçmayı başarmıştı.

Zanlı, yedi yılın ardından saklandığı Plains Hayvanat Bahçesi'nde yakalanmıştı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, Naden'in hayvanat bahçesinde nasıl yaşadığını anlatan "The Contractor" isimli kitabın çıktığını duyurdu.

Kitapta, ülkenin en çok arananlar listesinin başında bulunan katilin, fillerin yemlerini çalarak, kaplumbağa yiyerek ve gergedanların yanında uyuyarak hayatta kaldığı gibi bilgiler yer alıyor.

hayvanat bahçesi , katil , avustralya
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM