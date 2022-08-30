Katliam gibi kaza! 16 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Huzistan eyaletinde işçileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde sezonluk işçileri taşıyan bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Acil durum ekipleri ile 11 ambulans olay yerine sevk edildi.

Eyalet sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.