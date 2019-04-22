Katliamda ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, güvenlik güçlerinin, ülkesinde saldırılar düzenlenebileceğine dair istihbarat raporlarını neden görmezden geldiklerinin soruşturulması gerektiğini söyledi.

Ranil Wickremesinghe, önceliklerinin saldırıların sorumlularının yakalanması olduğunu vurguladı.

Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söylemişti.