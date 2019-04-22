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  3. 22 Nisan 2019 10:24

Katliamda ölü sayısı 290'a yükseldi

Sri Lanka'da Pazar günü düzenlenen bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 290'a yükseldi. Polis, bazı kiliseleri ve otelleri hedef alan, 500'e yakın kişinin de yaralandığı saldırılarla bağlantılı oldukları şüphesiyle 24 kişiyi gözaltına alındı.

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Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, güvenlik güçlerinin, ülkesinde saldırılar düzenlenebileceğine dair istihbarat raporlarını neden görmezden geldiklerinin soruşturulması gerektiğini söyledi.

Ranil Wickremesinghe, önceliklerinin saldırıların sorumlularının yakalanması olduğunu vurguladı.

Sri Lanka Telekomünikasyon Bakanı Harin Fernando, adını vermediği bir örgütün 10 gün önce saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulunduğunu ancak Devlet Başkanı Maithripala Sirisena'nın bu bilgiyi hükümetle paylaşmadığını söylemişti.

 

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